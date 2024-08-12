شكرا لقرائتكم خبر عن حلول نوعية.. تفاصيل فعاليات هاكاثون "تحدي وقف" بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت المدينة المنورة, فعالية هاكاثون "تحدي وقف" الذي تنظمه الهيئة العامة للأوقاف ممثلة بمركز ريادة الذراع المعرفي والتمكيني للهيئة.

ويأتي جزءًا من جهود الهيئة العامة للأوقاف في توظيف أدوات الابتكار والتقنية لتطوير القطاع الوقفي، وتعزيز إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة. فعالية هاكثون "تحدي وقف" وتتضمن فعالية هاكثون "تحدي وقف" التي تستمر لمدة أربعة أيام تقديم عمل وجلسات إرشاد تهتم بمفهوم الأوقاف وتطبيقها، وتوظيف التقنية في الأوقاف، وريادة الأعمال في الأوقاف.



كما تتضمن مناقشات عن عمل التفكير التصميمي، وعمل الابتكار في الأوقاف للفرق المتنافسة في تطوير حلول نوعية تسهم في معالجة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الوقفي.

هذا بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة لتطوير نماذج وحلول مبتكرة في المجالات التنموية تتضمن خدمة ضيوف الرحمن، والسقيا، والمساجد، والتعليم، والإسكان، والفئات أشد حاجة.