محافظ الدلم، الأستاذ فيصل القاسم، دشن هذه الجولة الميدانية في محافظة الدلم، بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة بالدلم وبعض شركاء النجاح في المحافظة. وشملت الجولة عدة فعاليات، منها:
- ورش عمل للمزارعين
- معرض ريفي
- عرض لقصص نجاح للمزارعين
- ديوانية مرشدك الزراعي
- معرض لبعض المنتجات الزراعية الموسمية
- مشاركة الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات
- فعاليات ترفيهية
هذه الفعاليات أقيمت في قرية الدلم التراثية، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المزارعين والمهتمين بالزراعة وزوار الفعاليات المصاحبة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق أولى جولات مبادرة "جولة مرشدك الزراعي" في الدلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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