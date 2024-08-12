إطلاق أولى جولات مبادرة "جولة مرشدك الزراعي" في الدلم

وزارة البيئة والمياه والزراعة تطلق أولى جولات مبادرة "جولة مرشدك الزراعي" من محافظة الدلم في منطقة الرياض . حيث نظمت جولة ميدانية هي الأولى من نوعها في المملكة وذلك لتعزيز التواصل المباشر مع المزارعين، مربي الماشية، النحالين والصيادين في مملكتنا الحبيبة وستشمل كافة مناطق المملكة، بهدف تعزيز دور القطاع الزراعي.

محافظ الدلم، الأستاذ فيصل القاسم، دشن هذه الجولة الميدانية في محافظة الدلم، بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة بالدلم وبعض شركاء النجاح في المحافظة. وشملت الجولة عدة فعاليات، منها:

- ورش عمل للمزارعين

- معرض ريفي

- عرض لقصص نجاح للمزارعين

- ديوانية مرشدك الزراعي

- معرض لبعض المنتجات الزراعية الموسمية

- مشاركة الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات

- فعاليات ترفيهية

هذه الفعاليات أقيمت في قرية الدلم التراثية، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المزارعين والمهتمين بالزراعة وزوار الفعاليات المصاحبة.