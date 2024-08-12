وتتضمن المسابقة أسئلة متنوعة ثقافية، تهدف إلى تحفيز المشاركين، وتنمية ثقافتهم العلمية، وحصيلتهم الشرعية، وبثِّ روح الألفة بينهم، وتقوية الروابط الأخوية الإسلامية حيث تقيم الوزارة حفلا لتكريم الفائزين يومياً، من خلال القرعة، ويتم من خلالها تكريم الفائزين بجوائز قيمة.
ومن جهتهم رفع عدد من المتسابقين في المسابقة الدولية الشكر والتقدير لقيادة المملكة العربية السعودية على جهودها العظيمة لخدمة كتاب الله الكريم تعليما ونشرا وطباعة ومنها إقامة المسابقة الدولية التي يتطلع إليها المسلمون كل عام للمشاركة في هذه المسابقة الإيمانية التي تقام بجوار الكعبة المشرفة, مقدمين شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على حسن التنظيم والترتيب لإخراج المسابقة صورة متميزة, داعين الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء لخدمتهم الإسلام والمسلمين.
كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية تقيم مسابقة ثقافية للمشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ 44 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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