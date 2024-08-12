دليل توعوي لأكثر الأجهزة والمستلزمات الطبية المنزلية استخدامًا

واشتمل الدليل على العديد من الأجهزة والمستلزمات الطبية المنزلية، من بينها جهاز التنفس الاصطناعي، والأجهزة المساعدة لمعالجة توقف النفس أثناء النوم، ومضخات الحقن، وجهاز مكثف الأكسجين، وجهاز كشف الحمل، وأقلام الأنسولين، والعدسات اللاصقة ومحاليل حفظها، والكراسي المتحركة، والنظارات الطبية، وجهاز التبخير الدوائي، وجهاز الترطيب، وأجهزة الغسيل الكلوي البريتوني.
ودعت الهيئة مستهلكي هذه الأجهزة، إلى الإبلاغ عنها في حال وجود أي مشاكل أو حوادث متعلقة بها، بالتواصل مع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية
() أو الاتصال بالرقم الموحّد (19999).
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