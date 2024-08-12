شكرا لمتابعة خبر عن “العطوي” قصة شاب فقد الوعي لمدة سنتين لتجاوزها وينجح فى الحياة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى سالم العطوى، وهو شاب سعودى أصيب بجلطة دماغية أفقدته الوعي، كيف تجاوز هذا الاختبار واكمل حياته ونجح فى عمله.

وقال العطوى، فى لقاء مصور له: ” وصلت بجلطة فى المخ عام 2010، ومكثت بالمستشفى ما يقرب من عامين، لكنى شعرت انه هذا إختبار من الله سبحانه وتعالى ولابد لى أن وتجاوزت وهو ما تم بالفعل”.

وتابع: “ما حدث لم يعيقني عن عملي او حياتى، بل بالعكس درست بعدها وتخرجت بدبلوم ميكانيكا سيارات فى عام 2014، بمركز متقدم “الثانى على دفعتى”، ونصحنى أصدقائى بالعمل، فتخصصت فى مجال المحركات وصيانتها وأحببت العمل”.