شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدنى يباشر حريقاً بمستودعات في حي الفيصلية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تباشر فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في مستودعات بحي الفيصلية في الرياض.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في منشور على حسابها بمنصة “إكس”: “الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقاً بمستودعات بحي الفيصلية”، مضيفة: وما زالت أعمال الإخماد مستمرة”.

ولم تذكر المديرية، في منشورها، عن وجود خسائر أو اصابات، كما لم تكشف عن طبيعة نشاط المستودعات التي اندلع بها الحريق.