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شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدنى يباشر حريقاً بمستودعات في حي الفيصلية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تباشر فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في مستودعات بحي الفيصلية في الرياض.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في منشور على حسابها بمنصة “إكس”: “الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقاً بمستودعات بحي الفيصلية”، مضيفة: وما زالت أعمال الإخماد مستمرة”.
ولم تذكر المديرية، في منشورها، عن وجود خسائر أو اصابات، كما لم تكشف عن طبيعة نشاط المستودعات التي اندلع بها الحريق.