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الدفاع المدنى يباشر حريقاً بمستودعات في حي الفيصلية بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - تباشر فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في مستودعات بحي الفيصلية في الرياض.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في منشور على حسابها بمنصة “إكس”:  “الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقاً بمستودعات بحي الفيصلية”، مضيفة:  وما زالت أعمال الإخماد مستمرة”.

ولم تذكر المديرية، في منشورها، عن وجود خسائر أو اصابات، كما لم تكشف عن طبيعة نشاط المستودعات التي اندلع بها الحريق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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