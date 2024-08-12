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طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على الباحة وعسير

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على منطقتي الباحة وعسير، في الساعات المبكرة من صباح يوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.
وتمل التأثيرات المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كيلومترات.

أماكن الضباب

الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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