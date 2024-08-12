شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على الباحة وعسير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على منطقتي الباحة وعسير، في الساعات المبكرة من صباح يوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.
وتمل التأثيرات المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كيلومترات.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وتمل التأثيرات المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كيلومترات.
أماكن الضبابالباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_عسير - #أبها #أحد_رفيدة #الحرجة ...+3— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 12, 2024
للتفاصيل https://t.co/2sfmq0zv7Q #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/ttxD2DtnyQ
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.