شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يشيد بعمق العلاقات مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل

السعودية وباكستان

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، اليوم بمقر حاكم إقليم البنجاب بمدينة لاهور، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.وذلك ضمن جدول برنامج زيارات أئمة الحرمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وأشاد محمد شريف خلال اللقاء بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين, منوهًا بالإنجازات الكبيرة التي تحققها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- في شتى المجالات مما جعلها نموذجاً يحتذى به في التقدم والازدهار.فيما أكد الدكتور صلاح البدير أن العلاقات بين البلدين قديمة وعريقة وداعمة في مختلف الظروف.