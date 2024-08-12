شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. ضبط مخالفَين لتخييمهما في متنزه وطني دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفين

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة "في عمليتين مختلفتين"، لارتكابهما مخالفة التخييم في متنزه وطني دون ترخيص في منطقة عسير.وأكدت أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص، غرامة تصل إلى 3,000 ريال.وحثّت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.