4 حدائق جديدة بمحافظة القطيف

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأيام المقبلة، إنشاء 4 حدائق جديدة في محافظة القطيف، وذلك ضمن خطتها لعام 2024 م، بهدف تعزيز الغطاء النباتي، وزيادة المسطحات الخضراء، وتقديم أرقى مستوى من الخدمات الترفيهية والترويحية.

وأوضحت أن الحدائق التي سيجرى إنشاؤها تشمل حديقتين في صفوى وحديقة أبو معن وحديقة في النابية، بمساحة 22800 متر مربع للحدائق الأربع، مشيرة إلى أن الحديقة الأولى بحي الرحاب في صفوى على مساحة 3200 متر مربع، والثانية حديقة الروابي في صفوى بمساحة 2900 متر مربع. أما الثالثة فهي حديقة النابية على مساحة 11400 متر مربع، والرابعة حديقة المصيف في أبو معن بمساحة 5300 متر مربع.

وأفادت الأمانة بأن برنامج إنشاء الحدائق يشمل أعمال مسار دراجات، ومضمار مشي، وألعاب الأطفال، وأعمال الإنارة والتشجير، والمواقف للسيارات في كل حديقة. كما روعي في هذه الحدائق توفير الوسائل الترفيهية المتنوعة، والمساحات الواسعة لممارسة الأنشطة الرياضية، إلى جانب الخدمات المساندة التي تهم الزائر، خاصة الأطفال والأسر.

وبيّنت أن هذه المشروعات تهدف إلى إيجاد متنفس صحي للسكان، مما يشجعهم على زيارة الحدائق بصفة مستمرة، وهو ما يعزز الحياة الاجتماعية والتواصل بين السكان، لافتة إلى أن هذه الحدائق تأتي منسجمة مع مستهدفات برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن من خلال الاستغلال الأمثل لمخرجات التنمية المستدامة، وذلك تماشيا مع مبادرة «السعودية الخضراء».