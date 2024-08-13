الاحتفاء باليوم الدولي للشباب

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تمكين شباب وشابات دوت الخليج، وتنمية مواهبهم وتطوير قدراتهم، حيث أطلقت مطلع العام إستراتيجية التنمية الشبابية والتي بدأت أعمالها من خلال 20 مبادرة نوعية بهدف زيادة مشاركة الشباب اجتماعياً وفي سوق العمل، كما اعتمدت تأسيس الإدارة العامة للتنمية الشبابية، وذلك بهدف دعم الشباب وإيجاد بيئة تنظيمية داعمة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وتسخير جميع الإمكانات لخدمتهم، إضافة إلى تقديم برامج التأهيل المهني والأنشطة المختلفة وتفعيل أقسام لإدارة التطوع في منظمات القطاع غير الربحي؛ بهدف تحقيق التطلعات الوطنية بدعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات.
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