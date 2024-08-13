شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وارتفاع الأمواج، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة، والحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب وجزيرة فرسان.

وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

