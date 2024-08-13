استحداث وجهة شاطئية في الخبر

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية استحداث واجهة شاطئية ترفيهية منفردة، ذات طابع بيئي يدعم مكتسبات محافظة الخبر في مجال الاستدامة، ويحظى بأهمية بيئية عالية، وذلك على مساحة تزيد على 13.000 م2، مما يسهم في تعزيز مقومات الجذب السياحي، وإيجاد معلم جديد لزوار الخبر.

وأوضحت أن الأعمال بدأت في تنفيذ الشاطئ الرملي الذي يقام على امتداد كورنيش الخبر الشمالي، وبواجهة بحرية يزيد طولها على 230 م.

وأشارت الأمانة إلى أن المشروع يتميز بلمسة جمالية من خلال الاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير التي سيتم تطويرها وتوزيعها بشكل متناسق، بالإضافة إلى الإضاءة التجميلية ذات التصميم الحديث والمبتكر، وممرات للمشاة، وأماكن جلوس وأخرى للشواء، وتوافر مواقف للسيارات تتسع لأكثر من 80 سيارة، إلى جانب عناصر الإضاءة الجمالية في الشاطئ.