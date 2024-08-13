شكرا لمتابعة خبر عن تدخل طبي عاجل ينقذ طفل بعد 20 يوماً من جسم غريب في أنفه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذ أطباء مستشفى خيبر العام طفلاً عمره أربعة سنوات حضر برفقة والديه كان يعاني من ضيق بالتنفس مع رشح بالأنف مصحوبًا بالدم وروائح كريهة من الأنف يعاني منها لأكثر من 20 يوما.

‏وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي بأن الفريق الطبي قرر على الفور إجراء الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة حيث تبين وجود قطعة شاش كبيرة في عمق فتحة الأنف اليمنى، منوهاً بأنه تم استخراجها بعد عمل تخدير موضعي وعمل غسيل للأنف في حينه.

‏وبين التجمع الصحي بأن حالة الطفل الصحية تحسنت بفضل الله وتقرر خروجه من المستشفى بعد استكمال الفترة العلاجية المقررة له.

‏ونوه التجمع بأهمية مراقبة الأطفال من والديهم وذويهم وابتعادهم عن الألعاب والأدوات الصغيرة التي قد تؤثر على سلامتهم.