شكرا لقرائتكم خبر ( إثراء) يحصد جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني عن مسار المشاريع المبنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ( إثراء) جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني عن مسار المشاريع المبنية، وذلك في الحفل الختامي للجائزة بنسختها الأولى في العاصمة الرياض، والذي نظمته هيئة فنون العمارة والتصميم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- مساء الأحد الماضي، والذي يأتي ضمن جهود الهيئة لتكون الجائزة جزءًا من استراتيجية تفعيل مبادرة الميثاق نحو ترسيخ الإرث والأصالة العمرانية التي تستند إلى الموروث الثقافي والبيئي في مختلف مناطق السعودية، وتحاكي التطورات المستقبلية للمشهد الحضري.



وتهدف الجائزة التي أطلقتها هيئة العمارة والتصميم في ديسمبر الماضي إلى الاحتفاء بمشاريع البيئة العمرانية التي تبنت معايير الميثاق وأظهرت التميز في تنفيذها، إلى جانب تحفيز الممارسين والمختصين إلى تبني مفهوم ومعايير الميثاق ضمن مخرجاته العمرانية، والعمل على خلق بيئة تنافسية ينتج عنها مخرجات ذات جودة عالية، وتأتي الجائزة بثلاثة مسارات وهي مسار المشاريع المبنية ومسار المشاريع غير المبنية وأخيرًا مسار مشاريع تصميم طلاب الجامعة.



بدوره قال مدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) عبدالله الراشد:"فخورون بهذا الإنجاز الذي يعكس جهودنا المتواصلة في تصميم مبنى ذي هوية معمارية متميزة، يُساهم في إثراء الحياة الثقافية في المملكة".



وأوضح أن المبنى الحاصل على الجائزة يتميز بتصميمه المعماري الذي ينسجم مع البيئة المحلية، مستخدمًا مواد بناء حديثة ومستدامة.

كما صُمم المبنى ليكون صديقًا للبيئة من خلال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة وإدارة المياه بكفاءة عالية.



وأضاف أن الجائزة تؤكد على مكانة مركز إثراء كمؤسسة ثقافية رائدة، تسهم في تعزيز الهوية المعمارية والثقافية للمملكة.

وسيواصل المركز جهوده في تقديم تجربة معرفية وثقافية متميزة للزوار من خلال هذا المبنى المعماري الفريد.



ويأتي فوز مركز (إثراء) عن مسار المشاريع المبنية التي تختص بمشاريع البيئة العمرانية المتميزة والتي تم تصميمها وتنفيذها والبدء بتشغيلها، وضم هذا المسار أحد عشر مشروعًا كان مرشحاً للجائزة، فيما فاز بالجائزة مبنى بانيان تري العلا التابع لشركة تطوير العلا، ومبنى دار الرحمانية التابع لمركز عبدالرحمن السديري الثقافي في محافظة الغاط، والجامع الكبير في مركز الملك عبدالله المالي، وبرج الابتكار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.



فيما يعنى مسار المشاريع غير المبنية بتصاميم البيئة العمرانية المتميزة لمشاريع لم يكتمل بناؤها على أرض الواقع وذلك لإبراز المخرجات العمرانية المتفردة في تصميمها وخلقها لرؤى جديدة ومبتكرة في التصميم المعماري وفاز منهم مشروعين، أما مسار مشاريع تصميم طلاب الجامعة تخص مشاريع تخرج الطلاب الجامعيين المحققة للتميز العمراني وتحسين جودة الحياة، وتم تتويج مشروعين من المشاريع التي رُشحت للجائزة.



واستهدفت الجائزة في هذه النسخة الشركات والمكاتب المعمارية والتصميمية والجهات المالكة لمشاريع معمارية متميزة والمعماريون والمصممون علاوة على الأفراد والمجموعات بالإضافة إلى الطلاب الجامعيين.