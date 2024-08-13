شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تتيح حضور الجلسات القضائية إلكترونيًا لقطاع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

خطوات حضور الجلسات إلكترونيًا

الدخول إلى منصة "ناجز أعمال" عبر الموقع الإلكتروني Najiz.sa.

اختيار القضاء.

الدخول إلى القضايا الخاصة بالمستفيد.

يمكن الانتقال إلى قسم الجلسات والدخول على الرابط المخصص لحضور الجلسة.

توفي وقت المستفيدين

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة العدل تفاصيل خدمة جديدة تهدف إلى تسهيل حضور الجلسات القضائية لممثلي قطاع الأعمال والشركات عبر منصة "ناجز أعمال".تأتي هذه الخدمة الإلكترونية لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات القضائية، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وزيادة كفاءة العمل القضائي.تتيح الخدمة لممثلي الشركات والمؤسسات إمكانية حضور الجلسات المرئية عن بُعد من خلال حساباتهم على منصة "ناجز أعمال"، مما يوفر عليهم عناء الحضور الشخصي للمحاكم. يمكن للمستفيدين الوصول إلى هذه الخدمة بسهولة عبر خطوات مبسطة:تهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد للمستفيدين من قطاع الأعمال، وتأتي كجزء من التزام وزارة العدل بتطوير خدماتها الإلكترونية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات. وتعد هذه الخدمة واحدة من العديد من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لتحسين فعالية العمل القضائي وتقديم تجربة مستخدم متميزة.