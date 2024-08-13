شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تتيح حضور الجلسات القضائية إلكترونيًا لقطاع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة العدل تفاصيل خدمة جديدة تهدف إلى تسهيل حضور الجلسات القضائية لممثلي قطاع الأعمال والشركات عبر منصة "ناجز أعمال".
تأتي هذه الخدمة الإلكترونية لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات القضائية، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وزيادة كفاءة العمل القضائي.
تأتي هذه الخدمة الإلكترونية لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات القضائية، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وزيادة كفاءة العمل القضائي.
خطوات حضور الجلسات إلكترونيًاتتيح الخدمة لممثلي الشركات والمؤسسات إمكانية حضور الجلسات المرئية عن بُعد من خلال حساباتهم على منصة "ناجز أعمال"، مما يوفر عليهم عناء الحضور الشخصي للمحاكم. يمكن للمستفيدين الوصول إلى هذه الخدمة بسهولة عبر خطوات مبسطة:
- الدخول إلى منصة "ناجز أعمال" عبر الموقع الإلكتروني Najiz.sa.
- اختيار القضاء.
- الدخول إلى القضايا الخاصة بالمستفيد.
- يمكن الانتقال إلى قسم الجلسات والدخول على الرابط المخصص لحضور الجلسة.