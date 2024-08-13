شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة المخدرات" تقبض على شخص روّج 10 كيلوجرامات من الحشيش بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان لترويجه (10) كيلوجرامات مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وفي تبوك، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين من الجنسيات السودانية، واليمنية، البحلاديشية، والهندية، مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (4) معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. حرق مخلفات صناعية في الشرقية وتمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في المنطقة الشرقية.

وأوضحت أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

