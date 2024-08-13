شكرا لمتابعة خبر عن القتل قصاصًا بجانِِ قتل مواطنا في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت أن سعود بن عايض بن جردان الصندلي السبيعي – سعودي الجنسية – أقدم على قتل المواطن زايد بن مطلق بن محمد السبيعي وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وأضاف أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وقتله قصاصًا، وتأجيل استيفائه إلى حين تكليف القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة بتنفيذه، وأيد الحكم من مرجعه، ثم صدر صك يتضمن ثبوت بلوغ ورشد القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما باستيفاء القصاص من الجاني، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / سعود بن عايض بن جردان الصندلي السبيعي – سعودي الجنسية – يوم الثلاثاء بتاريخ 9 / 2 / 1446هـ الموافق 13 / 8 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة.