شكرا لمتابعة خبر عن وفاة رجل وإصابة أبنائه خلال تصوير صاعقة رعدية تحت الأمطار بسدير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لقى رجل مصرعة بطريقة مروعة في مدينة سدير بالرياض بسبب تصويره بالجوال خلال الصواعق الرعدية والأمطار، كما أصيب أبنائه أيضًا .

وحذّر الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني من التصوير بالجوال خلال الصواعق والأمطار، مستعرضًا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي من أمام أحد المستشفيات وهو يكشف عن تفاصيل وفاة رجل ضربته صاعقة خلال تصويره بالجوال .

وأوضح بالمقطع أن أبناء المتوفي مُصابين أيضًا من الصاعقة، مُشددًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التصوير خلال الصواعق والأمطار.