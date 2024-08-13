شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراطات جديدة لتقديم التبغ.. منع التوصيل المنزلي وقواعد نظافة للشيشة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشترطت وزارة البلديات والإسكان، على أصحاب المطاعم التي تقدم خدمة الطعام "المحلي"، وتقدم منتجات التبغ، تخصيص قسم لغير المدخنين بشكل مستقل عن قسم المدخنين​ وذلك بما لا يقل عن 30% من إجمالي المساحة المخصصة للتقديم.

اشتراطات تقديم منتجات التبغ

وطرحت الوزارة، اشتراطات تقديم منتجات التبغ 2024، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف ضبط عملية تقديم منتجات التبغ، وضمان الالتزام بالمعايير، والتقليل من أضرار التدخين القسري لغير المدخنين.

وحددت الوزارة متطلبات الترخيص، حيث يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع إرفاق الترخيص التجاري، فيما أتاحت إصدار ترخيص مؤقت لتقديم منتجات التبغ للمطاعم مع الخدمة والمقاهي في المواسم والفعاليات.

وسمحت بتقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي وداخل المرافق السياحية، والمحلات المخصصة لبيع التبغ، والمجمعات والمراكز التجارية، مع حظر بيعها أو ممارسة النشاط داخل الإسكان المختلط بالمدن سواء كان تجاريا أو سكنيا.

موانع بيع التبغ

وحظرت أيضًا ممارسة نشاط بيع منتجات التبغ داخل منطقة الحرمين الشريفين، مع السماح بها داخل محطات الطرق الإقليمية وبما لا يخالف اشتراطات محطات الوقود والخدمة.

ومنعت لائحة الاشتراطات وضع شعارات أو صور دعائية على اللوحات الخارجية تكون ذو علاقة بنشاط تقديم منتجات التبغ، ويكتفي ببيانات النشاط الرئيسي "مطعم، مقهى"، مع الالتزام بوضع لوحة تنبيهية بجوار مدخل المحل يكتب فيها "المحل يقدم منتجات التبغ".

وألزمت الوزارة المرخص له بوضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل أو المنشأة "ملصق، لوحة" لاستعراض الوثائق النظامية مثل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة، ويجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.

لوحات الأسعار وتقديم الخدمات

وأوجبت الوزارة تركيب لوحة يعلن فيها جميع أسعار الخدمات المقدمة وتكون في منطقة الاستقبال، أو تكون مقرونة بقائمة الطلبات ”menu“، وتركيب لوحة تنبيهية "ممنوع التدخين" في القسم المخصص لغير المدخنين وتكون في مكان واضح وبارز.

واشترطت تركيب لوحة تحذيرية في صالة تقديم منتجات التبغ وتكون في مكان واضح وبارز يكتب فيها «التدخين والتعرض للدخان بشكل غير مباشر سبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية والإصابة بسرطان الرئة والأمراض التنفسية»، ولوحة أخرى يحدد فيها عمر الأشخاص الغير مسموح لهم بدخول قسم المدخنين، ويسمح باستخدام الشاشات الإلكترونية كبديل عن اللوحات.

وألزمت الوزارة المرخص لهب تزويد صالة تقديم منتجات التبغ بتهوية طبيعية، أو صناعية، أو كليهما: لمنع ارتفاع درجة الحرارة عن «°25» درجة مئوية وتكاثف الأبخرة وتراكم الغبار والأتربة، ولإزالة الهواء الملوث، وكذلك منطقة التخزين.

نظام التهوية

وأكدت على فصل نظام التهوية والتكييف عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدويل الهواء مع الأماكن الأخرى "غير المخصصة للمدخنين"، وتركيب الأجهزة الخاصة بتنقية الهواء بحد أدنى جهاز واحد لكل "25 م²" في القسم الواقع داخل المناطق المخصصة للمدخنين، وتركيب ستارة هوائية على الأبواب التي تفصل بين قسمي المدخنين وغير المدخنين.

وشددت الوزارة على توفير ثلاجة رأسية واحدة على الأقل لحفظ التبغ بأنواعه المختلفة، وتخصيص مكان مستقل لتخزين أدوات ومعدات ومنتجات التبغ والفحم ويتم فصله عن بقية الأقسام، وأن تكون الأرفف والخزانات من مواد ثابتة مقاومة للحريق أو معدن غير قابل للصدأ على أن تكون بارتفاع لا يقل عن "15 سم" فوق سطح الأرض.

ومنعت الوزارة تخزين الشيشة أو الأرجيلة الخاصة بالزبائن في المحل، أو استخدام الطبليات الخشبية في التخزين.

وحظرت عرض منتجات التبغ أو بيعها كمنتج للاستخدام الخارجي للعملاء، فيما أتاحت للمقاهي الشعبية تقديم منتجات التبغ في الجلسات المفتوحة والغرف المستقلة.

أماكن تقديم التبغ وطرق التخزين

وألزمت أصحاب "المطاعم مع الخدمة" التي تقدم منتجات التبغ تخصيص قسم لغير المدخنين بشكل مستقل عن قسم المدخنين​ وذلك بما لا يقل عن 30% من إجمالي المساحة المخصصة للتقديم.

وأكدت على منع استخدام الحواجز القماشية والبلاستيكية والمواد الخام غير المعالجة، مشددة على ألا يحتوي الحاجز على أي عناصر كهربائية، وأن تكون الأبواب الخارجية والداخلية للمطاعم مع الخدمة والمقاهي التي تقدم منتجات التبغ ذاتية الإغلاق.

ومنعت تخزين مواد سريعة الاشتعال مثل مناديل، أقمشة، كراتين، أوراق، في منطقة موقد الفحم، مع الالتزام الكامل باشتراطات مكافحة الحرائق وتوفير طفايات الحريق وفقا للائحة.

وأوضحت الوزارة أنه يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، مع منع رفض استخدام وسائل ​الدفع الإلكتروني، مع الالتزام بتركيب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.

محظورات الشيشة



وأكدت الاشتراطات أن يكون المبسم والخراطيم المستخدمة في تدخين «المعسل» ذات الاستخدام الواحد «disposable» على أن يتم التخلص منها مباشرة بعد الاستعمال.

وحظرت استخدام الشيشة والأرجيلة المشتركة أو متعددة الرؤوس أو الخراطيم، أو خلط التبغ وإضافة نكهات خاصة له وتسميتها بنكهة أو اسم خاص «داخل المحل أو خارجها».

وأوجبت تغيير المياه المستخدمة باستمرار لكل عميل، على أن تكون المياه المستخدمة صالحة للشرب والاستخدام الآدمي مع التأكيد على منع استخدام الفحم المستخدم لإعداد الطعام على الشيشة والأرجيلة، أو توزيع التبغ ومنتجاته مجاناً أو الترويج أو التخفيض له داخل المحل، أو تقديم خدمة التوصيل المنزلي لمنتجات التبغ، وحظر استخدام الفواكه الطبيعية كبديل عن رأس المعسل المصنوع، أو إضافة أي مواد إضافية وما في حكمها إلى مياه زجاجة الشيشة أو الأرجيلة ويستثنى من ذلك ”الثلج“.

وأكدت على أن تكون الشيشة أو الأرجيلة المستخدمة خاصة بالمحل، مع منع تجربة أو تشغيل الأرجيلة أو الشيشة للعميل، ويمكن الاستعاضة بالأجهزة الكهربائية المخصصة للإشعال.

اشتراطات النظافة

وأوصت لائحة الاشتراطات باستخدام جهاز مخصص لتعقيم وتطهير الشيشة والأرجيلة، وأن يتم التنظيف بطريقة تمنع تلوث المواد الخام والمنتجات والمعدات، وتوفير الأدوات الخاصة بتنظيف الشيشة والأرجيلة ومستلزماتها، وتنظيف وتعقيم الشيشة والأرجيلة بشكل مباشر بعد الاستخدام بحيث يضمن فيها مأمونية استخدامها من شخص إلى آخر.

واشترطت أن تغسل وتجفف الشيشة والأرجيلة ومستلزماتها بعد كل استخدام وتخزن في الخزائن المخصصة لهذا الغرض على أن يتم شطفها قبل الاستخدام مباشرة، مع استخدام أسلوب الغسل متعدد المراحل «الشطف بالماء الجاري، والغسل باستخدام المنظفات ثم الشطف بالماء حتى التخلص من المادة المنظفة، ومن ثم التجفيف.