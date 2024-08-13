شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية.. شروط جديدة لصور بطاقة الهوية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الأحوال المدنية عن الشروط الجديدة والصحيحة لتجديد صور بطاقة الهوية الوطنية، وذلك في إطار حرصها على تحسين جودة الصور وتسهيل عملية التعرف على هوية المواطنين.

وأوضحت الوكالة أن الشروط تتضمن عدة معايير يجب الالتزام بها لضمان قبول الصورة عند التقديم لتجديد البطاقة.



وأشارت الأحوال المدنية إلى ضرورة أن تكون الصورة ذات خلفية بيضاء تمامًا وخالية من أي ألوان أو رسومات، كما يجب أن تكون حديثة ولم يمضِ على التقاطها أكثر من ستة أشهر.

وأكدت على أهمية وضوح ملامح الوجه في الصورة، بحيث تكون خالية من أي تأثيرات أو مساحيق تجميل قد تؤثر على الشكل الطبيعي للوجه.



خالية من العيوب



كما نبهت إلى أن الصورة يجب أن تكون صافية وخالية من أي عيوب مثل بقع الحبر أو الثقوب، بالإضافة إلى ضرورة التقاطها بشكل مستقيم، بحيث تكون الرأس موجهة نحو الأمام.

وشددت على ضرورة تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.



وأكدت الأحوال المدنية أن هذه الشروط تأتي في إطار التزامها بتحقيق أعلى مستويات الدقة والجودة في الوثائق الرسمية، وذلك لضمان حماية الهوية الوطنية وتيسير التعاملات الحكومية والخاصة التي تعتمد على بطاقة الهوية الوطنية.