السعوديون يستقدمون 2200 عمالة منزلية يوميا

سجلت منصة «مساند» خلال النصف الأول من 2024 عقود استقدام خدمات العمالة المنزلية بلغت 412.399 عقدًا، بواقع 68 ألف عقد شهريا و2.266 يوميا، وتمت إضافة دول جديدة للاستقدام، مثل غامبيا وبوروندي وسيراليون وتنزانيا، ليصل عدد الدول المتاحة للاستقدام إلى 33 دولة.

مكاتب معتمدة

توفر المنصة خدمة نقل خدمات العمالة من فرد إلى فرد، التي استفاد منها أكثر من 61.358 صاحب عمل، وتسعى إلى حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية من خلال إنشاء عقد موحد إلكتروني، يضمن حقوق العمالة المنزلية والمستفيدين. وقد سجلت المنصة أكثر من 907 مكاتب استقدام معتمدة في مختلف مناطق المملكة، بينما بلغ عدد المكاتب الخارجية النشطة 8.286 مكتبًا، بالإضافة إلى انخفاض معدل مدة وصول العمالة المنزلية 11%، وتم رفع أكثر من 583.691 سيرة ذاتية للعمالة المنزلية عبر منصة «مساند»، ووصلت نسبة رضا المستفيدين إلى 92% من خدمات المنصة.

علاقة تعاقدية

في النصف الأول من 2024 عززت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «مساند» بمجموعة من الخدمات والتحسينات الرئيسة، لتعزيز كفاءتها وتحسين تجربة المستخدمين، حيث بدأت هذه التحسينات بإضافة قنوات جديدة لتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المنصة باستخدام قنوات عدة جديدة، مثل «الإنماء باي» و«محفظة إنجاز» و«موبايلي باي»، إلى جانب الخيارات المعتمدة السابقة، مثل «إس. تي. سي باي» و«يور باي»، وتم إطلاق «التأمين على عقود العمالة المنزلية» للعمالة المنزلية الجديدة القادمة للمرة الأولى لصاحب العمل عبر منصة «مساند»، واستفاد من هذا التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 358.980 مستفيدًا، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للنجاحات السابقة، مما يسهم في حماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

خيارات متعددة

جرى إطلاق القناة الموحدة لتقديم الشكاوى، التي تسهّل عملية تقديم الشكاوى ومعالجتها بفعالية وشفافية، مما يعزز الثقة بين المستفيدين والجهات المعنية، وتم تحسين نظام تقييم مكاتب الاستقدام، لضمان تقديم خدمات أفضل وأكثر انتظامًا، وكذلك تخفيض سقف أسعار الاستقدام للدول ذات معدلات الاستقدام العالية، مثل الفلبين وأوغندا وكينيا وسريلانكا وبنغلاديش وإثيوبيا، بهدف توفير خيارات متعددة ومناسبة لأصحاب العمل. كما تم إطلاق خدمة التأمين الصحي للعمالة المنزلية الجديدة، لضمان توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم، وتم أيضا استثناء الحالات الإنسانية من المقابل المالي، وهو ما يؤكد حرص الوزارة على دعم ذوي الإعاقة.