120 ألف ريال أعلى رسوم بالمدارس الأهلية

كفاءة المدرسة
أشار مشرفون تربويون، ومديرو مدارس أهلية وأجنبية لـ«دوت الخليج»، إلى أن إتاحة الاطلاع على الرسوم أمام جميع أولياء أمور الطلاب، فيه مساعدة وخدمة لأولياء الأمور لمقارنة الأسعار بين المدارس دون عناء زيارة المدارس، فبدلًا من رحلة البحث عن معرفة الأسعار، التي قد تستغرق فترة زمنية طويلة، وجهدا، تم وضعها في البوابة الإلكترونية، وإتاحتها للجميع، مبينين أن تباين رسوم الدراسة في المدارس الأهلية، هو مؤشر واضح لكفاءة كل مدرسة، وتجهيزاتها والبرامج التعليمية والإثرائية المقدمة فيها، والمناهج التعليمية المقدمة في كل مرحلة تعليمية، وتصميم المبنى لأغراض تعليمية، والكثافة الطلابية في الحجرة الدراسية، والإنجازات المحلية والإقليمية والدولية، وموقعها في نتائج الاختبارات الوطنية والدولية واختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم «القدرات، التحصيلي»، وفصول الموهبة، وبرامج التسريع.
مراجعة مستمرة
أوضح مشرفون ومديرو مدارس، أن المستثمرين وملاك المدارس، حريصون كل الحرص على إجراء دراسة «دقيقة»، وفاحصة في تحديد الرسوم الدراسية، وهي تحظى بمراجعة مستمرة ودائمة كل عام، مع مراعاة أجواء التنافس الكبيرة بين المدارس في الرسوم والتجهيزات والخدمات المقدمة للطلاب في المدرسة، لافتين إلى أن لموقع المدرسة دورًا كبيرًا في تحديد الرسوم، إذ يلاحظ التفاوت في الرسوم على مستوى المناطق والمحافظات في المملكة، وكذلك على مستوى الموقع المكاني للمدرسة في الأحياء داخل المدن والمحافظات، والاستفادة من الخبرات التعليمية في أعضاء هيئة التدريس، والهيئة الإدارية، لافتين إلى أن أي تقدير خاطئ في رسوم الدراسة، قد يتسبب في عزوف أولياء الأمور في الدراسة بالمدرسة الأهلية والأجنبية، وبالتالي، تكبد المستثمر لخسائر مالية طوال العام الدراسي، ولتصحيح الوضع «مراجعة الرسوم»، يتطلب من المستثمر انتظار عام دراسي جديد، لاستقطاب المزيد من الطلاب والطالبات في المدرسة، وتشغيل العام الدراسي بشكل مجازي ماليًا.
خطوات للتعرف على رسوم المدارس الأهلية والأجنبية
• الدخول على بوابة التعليم الأهلي من خلال الرابط: https://fef.moe.gov.sa
• اختيار «خدمات ولي الأمر»
• «بحث عن رسوم مدرسة»
• اختيار بيانات المدرسة «إدارة التعليم - اسم المدرسة»
• الضغط على زر «بحث».
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