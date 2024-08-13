شكرا لمتابعة خبر عن مقيم يمني يروي تفاصيل إقامته في جدة منذ 70 عاماً .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المقيم شوعي عبدالله يمني الجنسية ، تفاصيل حياته التي قضى منها 70 عاماً في المملكة ، منها 60 عاماً كاملة في حي البلد بجدة

وقال المسن اليمني خلال حواره مع قناة «العربية» : ” أنا من مواليد اليمن ، ولكن جئت إلى المملكة وعمري كان وقتها 12 أو 13 عاماً ” .

وأشار إلى بداية عمله في جدة ، حيث كان يبيع جرات الماء ، بالإضافة إلى عمله في بيع الخضار ، موضحاً: ” كنت أبيع الخضار في أول النهار الكيلو بريال وفي الليل أبيع 3 كيلو بريال”.

وأضاف: ” قضيت 70 عاماً في جدة ، منها 60 عاماً في حي البلد ، لدي سبعة أولاد وأربع جميعهم من مواليد جدة ” .