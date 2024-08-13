شكرا لقرائتكم خبر للعام الثالث على التوالي وبمشاركة أكثر من مليون طالب وطالبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إصدار بطاقات الأداء المدرسي الخاصة بالاختبارات الوطنية نافس 2024 وذلك بعد قياس الأداء التعليمي لكافة المدارس الحكومية والأهلية والعالمية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، حيث أتاحت الهيئة لجميع المدارس ومكاتب وإدارات التعليم الاطلاع على نتائجها في اختبارات نافس الوطنية من خلال منصة تميز الرقمية، ونُشرت بطاقة أداء لكل مدرسة، ومكتب، وإدارة تعليم.

وكانت الهيئة قد نفذت اختبارات نافس بالتنسيق مع وزارة التعليم في الفترة من 12 إلى 27 مايو 2024م، وسط مشاركة أكثر من مليون طالب وطالبة في الصفوف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، لجميع المدراس الحكومية والأهلية والعالمية، وبلغ عدد المدارس التي نفذت فيها الاختبارات أكثر من 18 ألف مدرسة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها.

وتتيح منصة "تميز " الرقمية (https://sea.etec.gov.sa) بطاقات الأداء في نافس، كما تتيح تقارير التقويم المدرسي التفصيلية التي تشمل أربعة مجالات، هي: (الإدارة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم، والبيئة المدرسية) عبر المنصة.

وأصدرت الهيئة بطاقات الأداء المدرسي بناء على نتائج هذه الاختبارات في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة، حيث تُعد اختبارات "نافس" اختبارات وطنية تديرها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع وزارة التعليم، وفق أطر مرجعية في مجالات التعلم (المواد) الرئيسية، وهي: القراءة والرياضيات للصف الثالث الابتدائي، والقراءة والرياضيات والعلوم للصفوف الدراسية السادس الابتدائي والثالث المتوسط، كما تعدُ نتائجها معيارًا هاماً لتقويم واعتماد المدارس.

وتهدف اختبارات "نافس" إلى تقويم التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وإلى تزويد صّناع القرار والمستفيدين بمؤشرات أداء موثوقة، تساعد في اتخاذ الإجراءات التصحيحية؛ لتحسين جودة عمليات التعليم والتحصيل التعليمي، ورصد مستوى التقّدم والتغيير في مستويات التحصيل التعليمي للمدارس، ومكاتب وإدارات التعليم، والنظام التعليمي بشكل دوري.

وتوظف نتائج الاختبارات الوطنية في تقويم مدراس التعليم العام، ومقارنة الأداء والفروق بين المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية، والتعّرف على العوامل المؤثرة على تعّلم الطلاب وتحصيلهم في "القراءة، والعلوم، والرياضيات"، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية ودعم تحقيق مستهدفاتها، حيث تنفذ الاختبارات وفق الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين وزارة التعليم والهيئة، لتحقيق الأهداف الوطنية، وتمثل نتائج الاختبارات الوطنية مؤشرًا مهمًا من مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية السعودية 2030م.

وتأتي اختبارات نافس استنادًا على تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء، المتضمن "بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية كالاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام".

وقد طُبقت الاختبارات الوطنية "نافس" للمرة الأولى على جميع مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في العام الدراسي 2021/2022م التي تمثل "دورة التهيئة"، ثم طُبقت للمرة الثانية كذلك على جميع مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في العام الدراسي 2022/2023م وتمثل (الدورة الأولى)، كما تمثل نتائج الاختبارات الوطنية في دورتها الثانية (خط الأساس) لهذه الاختبارات.

وتعمل الهيئة على ضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية ورؤية السعودية 2030.