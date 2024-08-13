شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس سمو ولي العهد جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء.

واطلع مجلس الوزراء يطّلع على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - من فخامة رئيس جمهورية السنغال، وعلى مضمون استقبال سمو ولي_العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لمعالي رئيس البرلمان العربي؛ الذي قدم لسموه (وسام القائد) تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقفه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل المشترك.

وأكد مجلس الوزراء تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025م.