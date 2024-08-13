شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" يحذر: استمرار هطول الأمطار الرعدية حتى الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم غدٍ الأربعاء حتى الأحد المقبل.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.وتشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والكامل والعرضيات والجموم، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل جدة وبحرة والقنفذة والليث والخرمة وتربة ورنية والمويه.وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الأفلاج ووادي الدواسر والسليل.وأشارت المديرية إلى أن مناطق عسير والباحة وجازان والمدينة المنورة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق نجران والشرقية.