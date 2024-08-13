شكرا لقرائتكم خبر عن للقادمين إلى المملكة.. كيف تتحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة بأنواعها؟ والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت الجوازات عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، خطوات خدمة الاستعلام والتحقق من التأشيرات، للتحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة بأنواعها، عن طريق الآتي: الدخول إلى بوابة مقيم

اختيار التحقق من التأشيرات

اختيار نوع التحقق

تعبئة الحقول الخاصة بالتحقق

وأخيرًا الضغط على خانة "تحقق".

الدمام - شريف احمد - كشفت الجوازات السعودية عن خدمة تتيح التحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة بأنواعها للقادمين للمملكة، من خلال بوابة مقيم.وأوضحت الجوازات عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، خطوات خدمة الاستعلام والتحقق من التأشيرات، للتحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة بأنواعها، عن طريق الآتي: