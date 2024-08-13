آلية لتشغيل أنظمة مزاد الأسماك

وتأتي هذه الورشة التي تستمر لمدة يومين ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لتعزيز قدراتها في تنفيذ برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ورفع مستوى جودة المصيد السمكي، بما في ذلك أنواع الأسماك والروبيان، إلى جانب تحسين جودة المنتجات البحرية، وتسريع عمليات المزاد.
وتضمنت الورشة تقديم عروض توضيحية حول تدريب المشاركين على تشغيل أنظمة السير الكهربائي لمزاد الأسماك، مع التركيز على كيفية تطبيق هذه الأنظمة في بيئات العمل الحقيقية.
واستعرضت الورشة أنظمة السير الكهربائي، التي جرى تصميمها لتوزيع العمل على المزادات الأكثر نشاطًا في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن تحسين كفاءة العمليات وتوزيع العمل بشكل أفضل.
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