شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس ليوم غد بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن هطول أمطار خفيفة.

وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المهد ووادي الفرع وخيبر وبدر والحناكية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الحادية عشرة مساءً. الأمطار الرعدية سبق ونبه المركز من استمرار الموجة الحارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.

وتوقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.