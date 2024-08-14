شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجات حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام والأحساء أعلى درجات حرارة في المملكة يوم الثلاثاء، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، فقد وصلت درجة الحرارة على المدينتين إلى 47 درجة مئوية.

وفي المرتبة الثانية جاءت المدينة المنورة والقيصومة وسجلتا 46 درجة، ثم الرياض ووادي الدواسر والقيصومة ورفحاء بـ45 درجة.

