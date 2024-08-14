شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. انتشار الضباب على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب في 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، حتى الساعة 8 من صباح من يوم الأربعاء.

ويصاحب الظاهرة سبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات. أماكن انتشار الضباب مكة المكرمة: الشفا والهدا وأضم وبني يزيد وميسان.

الباحة: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.