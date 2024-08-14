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طقس الصباح الباكر.. انتشار الضباب على أجزاء من 4 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. انتشار الضباب على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب في 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، حتى الساعة 8 من صباح من يوم الأربعاء.
ويصاحب الظاهرة سبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

مكة المكرمة: الشفا والهدا وأضم وبني يزيد وميسان.
الباحة: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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