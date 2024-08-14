المحتوى المحلي
جاء ذلك خلال جولة قام بها وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة، المهندس محمد بن عبد العزيز العبداللطيف، في سوق الشمال للخضار والفاكهة بالرياض؛ لتفقّد حركة عرض وبيع منتجات المزارعين بأسواق النفع العام، ودعم تسويقها وتفعيلها ضمن حملة «موسم حصادها» التي أطلقتها الوزارة، للتعريف بالمنتجات والفواكه المحلية، وتعزيز حضورها في الأسواق، إلى جانب تشجيع المتسوقين على استهلاكها؛ مما يُسهم في رفع المحتوى المحلي لها، وتعزيز كفاءة منظومة تسويقها دعمًا للمزارعين.
الاكتفاء الذاتي
تسعى الحملة إلى تشجيع المزارعين على الاستمرار في إنتاج المنتجات الطازجة من الخضار والفواكه؛ مما يسهم في تسويقها في أثناء موسمها. كما تعمل على تعزيز استدامة إنتاج المحاصيل الزراعية المحلية ودعمها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية، وزيادة دخول المزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم؛ للإسهام في رفع جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن أسواق النفع العام في المملكة تشهد انتعاشًا كبيرًا في المواسم المختلفة، وتتوافر بها كميات من المحاصيل والفواكه المحلية المتنوعة، مما يسهم في ارتفاع عوائد وأرباح المزارعين المحليين، وزيادة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
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