شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 4 مناطق اليوم الأربعاء، هي مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان والدرب وبيش.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أماكن هطول الأمطارمكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد ويلملم والطائف.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان والدرب وبيش.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.