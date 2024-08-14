شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 4 مناطق اليوم الأربعاء، هي مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة.

ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. أماكن هطول الأمطار مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد ويلملم والطائف.

الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان والدرب وبيش.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.