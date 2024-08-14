شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة وموجة حارة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وتبدأ الأمطار الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على الأفلاج والرين والسليل ووادي الدواسر. موجة حارة ويتوقع المركز استمرار الموجة الحارة على أجزاء من الرياض، تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والخرج والسليل.

وتشمل التأثيرات المصاحبة ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية. أمطار غزيرة نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 4 مناطق اليوم الأربعاء، هي مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة.

ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.