شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة وموجة حارة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتبدأ الأمطار الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على الأفلاج والرين والسليل ووادي الدواسر.
وتشمل التأثيرات المصاحبة ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتبدأ الأمطار الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على الأفلاج والرين والسليل ووادي الدواسر.
موجة حارةويتوقع المركز استمرار الموجة الحارة على أجزاء من الرياض، تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والخرج والسليل.
وتشمل التأثيرات المصاحبة ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.
أمطار غزيرةنبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 4 مناطق اليوم الأربعاء، هي مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.