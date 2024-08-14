شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وموجة حارة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. البحر الأحمر الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة .

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى 3 أمتار، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجًا مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.