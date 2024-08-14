شكرا لمتابعة خبر عن خبير الموارد البشرية رائد عبدالمحسن يذكر تعامله مع موظف يتأخر في دوامه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى خبير الموارد البشرية رائد عبدالمحسن، تعامله مع موظف كان دائم التأخر في دوامه، وكيف تعامل معه بطريقة نظامية.

وقال عبدالمحسن، في مقطع فيديو له: “استقعدت له لكن بطريقة نظامية، لأنه لا يصح أن يكون هناك 11 او 12 موظف وهو الوحيد الذى يتأخر فيهم”، مضيفا: “فى اول له تجاوزت عن الأمر، بعدها تأخر ل 5 ايام وانا كانت معى زوجتى حامل وسوف أذهب بها للمستشفى، فبدأت معه الإنذار كتابى”.

وتابع: “بعدها صرت اخصم منه يوم وكان حافظ النظام، يقول لا لاتخصم يوم اخصم بالساعات، وكملنا معاه لحين وصلناه للأخير صار عنده رصيد اجازات كبير، فتقدم باستقالته وذهب لوظيفة آخر، ولو أكمل ربما كان فصل بسبب تأخره الدائم”.