وقد أُغلق الطريق منذ أشهر عدة لأعمال الصيانة، وتم تحويل المركبات لطرق بديلة، مثل عقبة سنان (الطريق القديم)، وعقبة تلاع، وعقبة برمة.
وفي رد من قِبل مركز اتصال «938»، الذي يستقبل البلاغات والمقترحات والاستفسارات عن الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق، قال: «نفيدكم بأنه لا يزال العمل جاريا في عقبة التوحيد، وذلك لسلامتكم، وسيتم فتح العقبة بعد الانتهاء من المعالجة. كما نفيدكم بأنه توجد طرق بديلة، للوصول إلى محافظة النماص والمحافظات الأخرى»، مؤكدين حرصهم على سلامة مرتادي الطريق والعاملين به.
كانت هذه تفاصيل خبر معالجة تلفيات السيول بطريق التوحيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.