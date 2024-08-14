معالجة تلفيات السيول بطريق التوحيد

يتواصل العمل على إصلاح التلفيات التي أحدثتها السيول في طريق التوحيد، الرابط بين محافظتي النماص والمجاردة، في منطقة عسير، حيث ما زال العمل جاريا في معالجة بعض المواقع بالطريق.

وقد أُغلق الطريق منذ أشهر عدة لأعمال الصيانة، وتم تحويل المركبات لطرق بديلة، مثل عقبة سنان (الطريق القديم)، وعقبة تلاع، وعقبة برمة.

وفي رد من قِبل مركز اتصال «938»، الذي يستقبل البلاغات والمقترحات والاستفسارات عن الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق، قال‏: «نفيدكم بأنه لا يزال العمل جاريا في عقبة التوحيد، وذلك لسلامتكم، وسيتم فتح العقبة بعد الانتهاء من المعالجة. كما نفيدكم بأنه توجد طرق بديلة، للوصول إلى محافظة النماص والمحافظات الأخرى»، مؤكدين حرصهم على سلامة مرتادي الطريق والعاملين به.