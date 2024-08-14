شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك مراكز رهاط ومدركة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.





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يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.



في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة.



كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.