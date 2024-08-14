السعودية | إمام الحرم النبوي يؤم المصلين في المسجد الملكي بمدينة لاهور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

قام فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، بزيارة للمسجد الملكي بمدينة لاهور بجمهورية باكستان الإسلامية وإمامة المصلين في صلاة مغرب يوم أمس، رافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وذلك ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وألقى الدكتور صلاح البدير بعد أداء الصلاة كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير إلى حكومة باكستان وشعبها على حسن الضيافة التي تلقاها خلال زيارته، ومقدماً شكره لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان.

وتطرق في كلمته إلى الواجبات الشرعية التي ينبغي للمسلم العناية بها، مؤكداً أن الإسلام دين كامل وشامل يهتم ببناء الإنسان ويقوي الروابط المجتمعية، داعياً فضيلته الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلدين من كل مكروه، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعاً.

مما يُذكر أن المسجد الملكي، في لاهور يعد أحد أكبر المساجد في باكستان وجنوب آسيا، وهو الثاني بحجمه في باكستان ويستوعب 55,000 مصل وأكثر من 95,000 في ساحاته والأروقة.

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