السعودية | الأمن البيئي يقيم معرضًا توعويًا بمحافظة خميس مشيط لتعزيز المحافظة على البيئة وحمايتها وحفظ الموارد الطبيعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أقامت القوات الخاصة للأمن البيئي معرضًا توعويًا، لتعزيز المحافظة على البيئة وحمايتها وحفظ الموارد الطبيعية، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، الذي يستمر حتى (17 أغسطس 2024م) في مجمع موجان بارك مول بمحافظة خميس مشيط من الـ (4) مساءً حتى الـ (10) مساءً.

وتستعرض القوات لزوار المعرض، الآليات والتقنيات في المظومة الأمنية المستخدمة في حماية ومراقبة البيئة، كالطائرات من دون طيار والدوريات الأمنية والراجلة، والمهام والمسؤوليات الميدانية المنوطة بها ومناطق انتشارها في المملكة، ودورها في الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية، وتقديم عروض توعوية وتثقيفية تسهم في الوعي بالمحافظة على البيئة.

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