إسناد تدريس الرياضيات والعلوم والعربية والإنجليزية لمعلمي التخصص بالابتدائي

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الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن اعتماد قرار جديد يقضي بإسناد تدريس مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية إلى معلمي التخصص فقط، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتحسين نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات في هذه المرحلة التعليمية الأساسيةوأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء، الذي سيُطبق في جميع مدارس المرحلة الابتدائية للبنين والبنات، يهدف إلى توظيف الخبرات التخصصية للمعلمين والمعلمات، مما يعزز من جودة التعليم ويُسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلابوأضافت الوزارة أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير العملية التعليمية في المملكة، والتي تهدف إلى تقديم المواد الدراسية بطريقة احترافية، تعتمد على المعرفة التخصصية للمعلمين، مما يضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وخاصة في المرحلة الابتدائية التي تُعد حجر الأساس لمستقبلهم التعليمييشار إلى أن المرحلة الابتدائية تُعد الأساس الذي تُبنى عليه مسيرة الطالب التعليمية، وبالتالي فإن وجود معلمين متخصصين في تدريس المواد الأساسية يعد أمرًا بالغ الأهمية. فالطلاب في هذه المرحلة يكونون في بداية تكوين مهاراتهم الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، وفهم المفاهيم العلمية. ومن هنا تأتي أهمية وجود معلمين متخصصين قادرين على تقديم المحتوى التعليمي بأسلوب يتناسب مع قدرات الطلاب ويعزز من فهمهم واستيعابهم للمادة