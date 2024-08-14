شكرا لقرائتكم خبر في حضور كثيف وتفاعل كبير .. "أدبي الطائف" يقيم الأمسية الشامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام نادي الطائف الأدبي الثقافي الأمسية الشامية مساء أمس الثلاثاء ضمن برنامجه"ليالٍ عربيَّة"، والتي أثار فيها الفنان والعازف السوري فريد باشا، أشجان الحضور بأغانيه الشامية التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من حضور الأمسية، وألهبت مشاعر الحضور الذين تمايلوا طربًا.

وقد قدم الشاعران منير البشعان ومؤيد حجازي، عددًا من النصوص الشِّعرية الجميلة والمؤثرة كما عرضت مديرة الأمسية الأستاذة آمنة رمضان مواد بصرية عن الشام ، كما تم عرض لكلمات ونصوص شعرية لأدباء سوريين من خارج المملكة على شاشة العرض.

وقدمت الدكتورة فطيم دناور عرضا ثقافيا شمل جميع مجالات الأدب في بلاد الشام وأهم الأدباء والرواد وأهم المدارس الأدبية في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين .

كما قام الراوي الأستاذ محمود الأحمد بإلقاء نصوص للشاعر عمر الفرا نالت إعجاب الحضور وتفاعلهم ، وقدم الدكتور القاص وجيه المفتي بعض النصوص القصصية، كما تحدث الدكتور عبد الناصر البشعان الفائز بجائزة سوق عكاظ في الخط العربي عن فن الخط العربي وعن دور المملكة في رعاية هذا الفن وقدم شرحا عن بعض لوحاته المعروضة في معرضه المصغر المقام على هامش الأمسية.

ثم قام عضو جماعة فرقد الإبداعية الشاعر عادل الحصيني بإلقاء قصيدة رائعة عن الوطن العربي وأهداها للحضور، وختم رئيس النادي الأستاذ عطا الله الجعيد الأمسية في كلمته بالحديث عن برنامج "ليالي عربية" الذي يقيمه النادي، مرحبا بالأدباء العرب جميعا للمشاركة في فعاليات النادي والاستفادة من مرافقه وأن النادي ليس حكرا على أبناء مدينة الطائف فقط، كما أعرب عن سعادته بالحضور الكثيف في هذه الأمسية وتفاعل مرتادي النادي معها ووعد بأمسيات عربية لا تقل روعة عن هذه الليلة، ثم قام بتكريم المشاركين في الأمسية وأخذ صورة جماعية معهم وعائلاتهم .