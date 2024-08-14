شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار متوسطة الى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات العيص وبدر والمهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.

