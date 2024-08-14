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"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار متوسطة الى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات العيص وبدر والمهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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