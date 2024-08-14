12 مشروعا جديدا للطرق بعسير

تتمتع منطقة عسير على الرغم من التضاريس الجبلية الشاهقة التي تتميز بها، بشبكة طرق متقدمة وواسعة النطاق بلغت نحو 5400 كم، أسهمت بشكل كبير في تسهيل التنقل بين محافظات المنطقة ومعالمها السياحية البارزة، مما يعزز من جودة الحياة لسكان المنطقة وزوارها.

عقبة شعار

تتمتع المنطقة بالعديد من الطرق الحيوية، ومنها الطريق الرابط بين أبها وخميس مشيط، وطريق الملك فهد، وطريق أبها - بيشة الذي يربط أبها بمحافظة بيشة ويمتد نحو شمال شرق المنطقة، وطريق عقبة برمة، وطريق عقبة شعار. أسهمت هذه الطرق في ربط المنطقة ببقية المناطق المجاورة بكل سهولة وكفاءة، كما أدت دورًا هامًا في دعم القطاع السياحي والاقتصادي في المنطقة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما يجري الآن تنفيذ 12 مشروعًا جديدًا للطرق في المنطقة، أهمها مشروع تقاطع طريق المطار مع طريق الملك عبدالله.

تعزيز السلامة

يتم تنفيذ العديد من أعمال الصيانة على عدد من الطرق بطول 5127 كم، أهمها صيانة طريق عقبة شعار التي تشمل كشط الطبقة الإسفلتية، وإعادة سفلتتها بطبقة مقاومة للانزلاق، وتوفير وسائل السلامة بطول 34 كم، ومعالجة الشروخ داخل الأنفاق، وتغيير فواصل التمدد، وتغيير نظام الإضاءة إلى نظام حديث يعمل بتقنية الطاقة الشمسية، الخطوة أسهمت في تعزيز السلامة المرورية من خلال تحسين الرؤية الليلية، وتحديد المسارات لمستخدمي الطريق، إضافة إلى الدهانات الأرضية واللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية والاهتزازات التحذيرية والحواجز الخرسانية، حيث روعي فيها توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 7 مبادرات بتكلفة بلغت 194 مليون ريال.