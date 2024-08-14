3 مناطق الأعلى في طلبات التنفيذ القضائي

تصدرت منطقة الرياض المرتبة الأولى من حيث طلبات التنفيذ المقدمة لمحاكم ودوائر التنفيذ، وذلك بواقع 52.710 طلباً، تليها منطقة مكة بـ 31.627 طلباً، ثم المنطقة الشرقية بـ 17.759 طلباً، وذلك منذ بداية العام الهجري الحالي وحتى أمس.

وبحسب المؤشر القضائي فقد بلغ عدد طلبات التنفيذ الواردة لمختلف محاكم ودوائر التنفيذ خلال الفترة 135.796 طلباً، فيما بلغ عدد الطلبات المنجزة 110.377 طلباً، وبلغ عدد القرارات الصادرة 274.295 قراراً، وبلغ عدد المحاضر 22.904 محضراً.

أحكام وقرارات

من حيث السندات، سجلت 4 سندات النسبة الأكبر، حيث بلغت الأوراق التجارية الإلكترونية 37.2530 سنداً، تليها الأوراق التجارية والتي بلغت 33.8720 سنداً، ثم العقود التي بلغت 25.4160 سنداً، يلي ذلك الأحكام والقرارات التي بلغت 24.5520 حكماً وقراراً، فيما توزعت باقي السندات على قسمة تركة ونفقة مستقبلية.

إجراءات التنفيذ

تصدر الدائرة بعد التحقق من صحة السند أمر تنفيذ «قرار 34» تخطره فيه بوجوب سداد المبلغ لحساب طالب التنفيذ، ويمنح المنفذ ضده مدة 5 أيام من تاريخ التبليغ، وفي حال مضت المدة دون السداد، فإن الدائرة تصدر القرار التالي وهو ما يسمى «قرار 46»، والذي يتضمن مجموعة إجراءات ومنها منع المدين من السفر خارج المملكة، وعدم قدرة المدين على إصدار وكالات للتعامل على أمواله أو ما يؤول إلى الأموال، وتظل جميع هذه الإجراءات متخذة في مواجهة المدين إلى أن يقوم بسداد المبلغ المستحق لطالب التنفيذ، فيما يعد المنفذ ضده مرتكباً لجريمة في عدم التنفيذ مع وجود الملاءة المالية، إذا ثبت ذلك، حيث يتم إحالته للنيابة العامة التي تتولى التحقق معه، ثم تجري إحالته إلى المحكمة الجزائية، فيما يواجه الممتنع عقوبة جزائية تصل إلى 7 سنوات.

طلبات التنفيذ الأعلى

الرياض

52.710

مكة

31.627

الشرقية

17.759

إجمالي طلبات التنفيذ

135.796 طلباً

110.377 منجزا

274.295 قراراً

22.904 محاضر