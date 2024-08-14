شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بالمدينة المنورة.. نجاح زراعة قرنية صناعية دائمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص بطب وجراحة العيون بتجمع المدينة المنورة الصحي من إجراء عملية نوعية تعد الأولى على مستوى منطقة المدينة المنورة والثانية على مستوى المملكة لعلاج مريض يعاني عتامة في كلتا القرنيتين.

وفي التفاصيل، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيد حضر إلى مركز طب وجراحة العيون بمستشفى أحد، وهو يعاني عتامة في كلتا القرنيتين؛ بسبب مرض "الحَثل القرني" والذي يؤثّر في القرنية، والجدار الشفّاف الكروي الواقع في الجزء الأمامي للعين، وعادةً ما يصيب الحثل الجزء المركزي من القرنية في كلتا العينين.



الفيمتو ليزر



وبيّن التجمع الصحي بأنه تم استخدام أحدث الطرق من خلال إزالة العتامة عن طريق جهاز الفيمتو ليزر؛ وزراعة قرنية صناعية دائمة شفافة لإزالة العتامة من القرنية (Earlier) ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وأضاف التجمع أنه جرت العادة لمثل هذه الحالات بزراعة قرنية طبيعية عن طريق الخياطة في الحالات المتقدمة للمرض بعد عمل الليزر (PTK).