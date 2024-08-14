شكرا لمتابعة خبر عن تنويه للمدارس بعدم إجبار الطلاب على شراء الزي من مورد محدد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العام للمنافسة ، تنويهًا للمدارس بعدم إجبار الطلاب على شراء الزي المدرسي من بائع أو مورد واحد.

‎وقالت الهيئة: “تقدر تشتريه حسب المواصفات المطلوبة من أي بائع تجزئة في السوق ولا يحق للمدرسة إجبارك”، جاء ذلك تزامنا مع قرب عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

‎ فيما يعود يوم الأحد القادم أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد 1446 هـ، وذلك بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية، وتأتي عودة الطلاب والطالبات إلى مدارسهم، بعد أسبوع من عودة المعلمين والمعلمات وأسبوعين من عودة الإداريين والمشرفين.

‎والجدير بالذكر أن إدارات التعليم قد بدأت بتجهيزات متكاملة في المناطق والمحافظات وفق خطط استراتيجية يقوم عليها أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة، في مختلف المراحل الدراسية بهدف ضمان سير العملية التربوية من بداية عودة يوم الأحد.