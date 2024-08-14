شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك فهد بجدة ينقذ حياة شاب تهشم وجهه والان نبدء بالتفاصيل

الخدمة العلاجية

الدمام - شريف احمد - تمكَّن فريقٌ طبيٌّ متخصص في جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك فهد بجدة عضو تجمع جدة الصحي الثاني من إنقاذ حياة شاب، تعرَّض وجهُه لتهشُّم وكسور بسبب حادث مروري كاد أن يودي بحياته- في عملية استغرقت 12 ساعة تكللت بالنجاح.وأوضح الفريق الطبي الذي أجرى العملية بقيادة الدكتور خلود موسى، أن قسم الطواري بمستشفى الملك فهد أعلن عن حالة طارئة تحتاج إلى انقاذ حياة وتدخل عاجل بسبب تعرضها لحادث مروري شديد، وتبين فور استقبال الحالة وجود كسور وتفتت في عظام الوجه والفكين.وأفادت الدكتورة موسى أن الفريق الطبي تمكن من تثبيت كسور عظام الوجه والفكين وخياطة وترميم جرح قطعي لكامل الجزء الأيمن من الوجه، والذي تسبب في تهتك الأنسجة متضمنة مجرى القناة اللعابية وجزء من أعصاب الوجه.وأشار الفريق الطبي إلى أن المريض يخضع الآن للعناية الفائقة وهو في حالة مستقرة وتُقدم له الخدمة العلاجية لحين خروجه من المستشفى.ويضم تجمع جدة الصحي الثاني 6 مستشفيات و38 مركز رعاية صحية أولية، تسعى جميعها لتطبيق الخطة الاستراتيجية للتجمع من خلال سهولة الوصول، وجودة الرعاية، والكفاءة وتحسين القيمة، والصحة السكانية والوقاية، وجودة الحياة الوظيفية، لتحقيق أهداف التحول الوطني في قطاع الصحة لرؤية المملكة 2030.