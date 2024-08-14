شكرا لقرائتكم خبر عن المساحة الجيولوجية لـ"اليوم": الدرع العربي كنز جيولوجي يروي حكاية الثروات المدفونة والان نبدء بالتفاصيل



ويمتد الدرع العربي بمحاذاة ساحل خليج العقبة والبحر الأحمر، من الحدود مع الأردن شمالاً إلى الحدود مع اليمن جنوباً، ليشكل بذلك منطقة غنية بتنوعها الجيولوجي وثرواتها الطبيعية .

وقال المتحدث الرسمي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل لـ " اليوم " : إن صخور الدرع العربي ليست مجرد تكوينات صخرية؛ بل هي سجل حيّ لعصور جيولوجية مضت. طارق أبا الخيل الدمام - شريف احمد - تُعد المملكة العربية السعودية موطناً لإحدى أهم التكوينات الجيولوجية في العالم، وهي "الدرع العربي"، الذي يغطي معظم الجزء الغربي من المملكة.ويمتد الدرع العربي بمحاذاة ساحل خليج العقبة والبحر الأحمر، من الحدود مع الأردن شمالاً إلى الحدود مع اليمن جنوباً، ليشكل بذلك منطقة غنية بتنوعها الجيولوجي وثرواتها الطبيعيةوقال المتحدث الرسمي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل لـ " اليوم: إن صخور الدرع العربي ليست مجرد تكوينات صخرية؛ بل هي سجل حيّ لعصور جيولوجية مضت.

أقدم تكوين صخري



ويُعتبر الدرع العربي أقدم تكوين صخري في شبه الجزيرة العربية، حيث تتراوح أعمار الصخور فيه ما بين 450 و1000 مليون سنة.

وهذه الصخور القاعدية المتحولة والنارية تحمل في طياتها تاريخاً عريقاً يروي قصصاً عن التغيرات الطبيعية الكبرى التي شهدتها المنطقة عبر العصور.

وأضاف " أبا الخيل" تحتوي صخور الدرع العربي على معظم الرواسب المعدنية الغنية في المملكة، مما يجعلها مركزاً استراتيجياً للتعدين. من الذهب والفضة إلى النحاس والزنك والحديد، وتشكل هذه المعادن جزءاً كبيراً من الثروة المعدنية التي تعتمد عليها المملكة في تطوير اقتصادها وتنويع مصادر دخله.

أهمية اقتصادية



وأشار " أبا الخيل " الى إن وجود هذه الرواسب المعدنية الغزيرة في منطقة الدرع العربي يعزز من أهمية المملكة الجيولوجية والاقتصادية على الساحة الدولية.

كما أن هذه المنطقة تلعب دوراً حيوياً في خطط المملكة المستقبلية للتنمية المستدامة، إذ يسهم استغلال هذه الموارد في دعم مشاريع التحول الوطني ورؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

كنز جيولوجي



بين " أبا الخيل " بان الدرع العربي يعد كنزاً جيولوجياً يبرز ليس فقط بأهميته العلمية والتاريخية، بل أيضاً بإسهاماته في دعم اقتصاد المملكة وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتعدين والجيولوجيا.

يُعد الحفاظ على هذا الكنز واستثماره بحكمة يمثلان جزءاً من التزام المملكة بتحقيق تنمية مستدامة وازدهار اقتصادي لأجيال المستقبل.